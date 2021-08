Motorista de caminhão morre esmagado por rolo compressor no Norte do RS

Conforme informações do Jornal Folha da Produção, o fato ocorreu por volta das 7h45min do sábado (7/8) em Trindade do Sul, município distante cerca de 60 quilômetros de Sarandi.

O caminhão prancha transportando um rolo compressor seguia pela ERS 324 quando um pneu dianteiro estourou. Em seguida, o veículo saiu da pista e colidiu contra uma vala. Com o impacto, o equipamento se desvencilhou das correntes, deslizou e esmagou a cabine. O motorista morreu no local.

O acidente foi registrado no trecho conhecido por ‘reta do frigorífico’.

