Legislativo de Coronel Bicaco aprova duas moções de apoio

Na primeira sessão ordinária do segundo semestre de 2021, realizada no dia 2 de agosto, o plenário da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco aprovou por unanimidade duas moções de apoio.

Confira abaixo o resumo de cada proposta:

- Moção de Apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 147/2021, em tramitação na Assembleia Legislativa (AL-RS), que dispõe sobre a unificação dos quadros de pessoal e institui o Plano de Carreira, Cargos, Funções e Remunerações dos servidores efetivos do Poder Judiciário Estadual e dá outras providências.

- Moção de Apoio à reposição das perdas salariais dos trabalhadores e trabalhadoras da rede estadual de educação.

