Tenente Portela encerra a semana com quatro casos ativos de Covid-19

O boletim epidemiológico da sexta-feira (6/8) aponta que Tenente Portela possui quatro casos ativos do novo coronavírus e oito indivíduos esperando o resultado dos exames laboratoriais.

Das 1.732 contaminações por Covid-19 registradas desde o começo da pandemia, 1.695 pacientes estão recuperados e 33 morreram em virtude de complicações da doença.

O número de moradores de Tenente Portela internados no Hospital Santo Antônio (HSA) por causa da infecção saltou de um para três nas últimas 24 horas. Agora são dois suspeitos de contaminação na enfermaria e um caso confirmado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) contabiliza 7.533 testes efetuados para detecção do vírus. Deste montante, 5.879 pessoas tiveram resultado negativo.

