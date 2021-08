Variante Delta pode ter causado surto de Covid-19 entre pacientes e funcionários do GHC

Após reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise do Grupo Hospitalar Conceição (GHC), realizada na manhã desta sexta-feira, a instituição confirmou surto de Covid-19 entre pacientes e funcionários. São ao menos 41 pessoas infectadas, sendo 29 pacientes e 12 trabalhadores do hospital. Pela rapidez da transmissão do vírus, a principal suspeita é que a variante indiana Delta possa ter ocasionado a propagação do vírus.

De acordo com médico infectologista, Renato Cassol, medidas já foram tomadas para evitar novas infecções. Coordenador do Controle de Infecção do Conceição, Cassol explica que os resultados devem ser conhecidos no começo da próxima semana. “Identificamos precocemente um surto de Covid no Hospital Nossa Senhora da Conceição. São sete áreas diferentes e praticamente simultâneas que foram detectados pacientes sintomáticos. Foram enviadas para a Fiocruz essas amostras para identificar se realmente trata-se da variante Delta”, afirma.

O infectologista ressaltou a importância de restringir a circulação no local com o objetivo de impedir a disseminação do vírus. “Estamos suspendendo algumas internações por alguns dias até a gente conseguir fazer rastreamento definitivo dos funcionários e pacientes hospitalizados para saber o número de pessoas que se contaminaram aqui dentro do hospital”, completa.

