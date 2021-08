Três Passos ultrapassa 16 mil 1ª doses aplicadas

A Secretaria de Saúde do Município de Três Passos realizou no final da tarde desta quinta-feira (05/08), mais um drive-thru de vacinação contra a Covid-19. Na oportunidade, pessoas com 25 e 26 anos, ou idades superiores puderam receber a primeira dose.

Ao todo, segundo o setor de imunizações, 378 primeiras doses foram aplicadas contemplando esta faixa etária. Após este trabalho, o Município de Três Passos ultrapassou as 16 mil doses aplicadas. Ao todo, 23.814 doses sendo que 16.050 primeiras doses e 7.764 segundas doses.

A Secretaria de Saúde lembra que os munícipes que receberam alguma dose contra a Covid-19, devem esperar 14 dias para receber a imunização contra a Influenza. Mais informações entre em contato com o 3522-0436, no CIAC/SUS.

