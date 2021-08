RS receberá novo lote com 390 mil doses de vacinas contra a covid-19

O Rio Grande do Sul deve receber entre esta sexta-feira (6) e o sábado (7) mais um lote com 390.630 doses de vacinas contra a covid-19. Na quarta-feira (4), o Estado já havia recebido 176.590 doses de imunizantes.

Segundo o Ministério da Saúde, a nova remessa prevê 224.300 doses de AstraZeneca – divididos em lotes produzidos pela Fiocruz e os enviados pelo Consórcio Covax Facility –, 162.630 doses de Pfizer e 3.700 doses de Janssen – vacina em dose única. Não está previsto envio de CoronaVac nesta entrega. Os imunizantes devem chegar a Porto Alegre em três carregamentos entre a noite desta sexta e a manhã de sábado.

Ao longo desta sexta-feira, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) distribui aos municípios 151.140 doses das vacinas que chegaram ao Estado na última quarta. Desse total, 125.190 são da Pfizer e devem ser usadas na aplicação de primeira dose. Já as 25.950 de CoronaVac devem ser usadas para primeira aplicação, e outras 25.950 doses foram reservadas pela SES para aplicação da segunda dose e serão distribuídas em outro momento.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.