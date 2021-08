Brasil soma 1.099 mortes e 40 mil casos de Covid em 24 horas

O Brasil contabilizou 1.099 mortes atribuídas à Covid-19 nas últimas 24 horas, de acordo com o balanço do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass). Com a atualização, chega a 560.706 o total de óbitos no Brasil desde o início da pandemia.

Também foram notificados 40.054 novos casos, com um total de 20.066.587 infecções. O Ministério da Saúde calcula que cerca de 18,8 milhões de pessoas já tenham se recuperado da Covid-19.

A média móvel de mortes nos últimos sete dias está em 887, a menor registrada desde 8 de janeiro. Já a média de novos casos é de 33.821, também em queda, no mais baixo patamar desde o 27 de novembro.

