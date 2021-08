Polícia Civil faz operação contra violência doméstica em 163 municípios do RS

A Polícia Civil deflagrou no começo da manhã desta sexta-feira (6) a segunda fase da Operação Margaridas, que combate a violência doméstica e familiar contra mulheres em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. São 186 policiais mobilizados para cumprir 51 mandados de prisão e 82 de busca e apreensão em 163 municípios.

Até por volta das 7h, haviam sido cumpridas 11 ordens de prisão preventiva e uma em flagrante. Também estão sendo verificadas 273 queixas feitas pelo Disque-Denúncia, o 181.

Alusiva aos 15 anos de publicação da Lei Maria da Penha, celebrados neste sábado (7), a ação conta com as 23 Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher, além de outras 140 Delegacias de Polícia. A coordenação foi da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher (Dipam).

