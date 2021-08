Apenas um morador de Tenente Portela ocupa leito no HSA em função da Covid-19

Apenas um domiciliado em Tenente Portela está internado no Hospital Santo Antônio (HSA) em virtude do novo coronavírus. A informação aparece no boletim epidemiológico da quinta-feira (5/8). O paciente – com a doença confirmada – ocupa leito na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

A publicação oficial ainda mostra que o município tem cinco casos ativos de Covid-19 e sete pessoas aguardando o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, Tenente Portela soma 1.732 diagnósticos positivos e 1.694 pacientes recuperados da enfermidade. Trinta e três mortes são atribuídas ao vírus.

