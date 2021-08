Indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas são presos em Tenente Portela

No início da tarde da quarta-feira (4/8), os efetivos da Brigada Militar (BM) e da Polícia Civil (PC) abordaram dois homens que circulavam no centro da cidade de Tenente Portela.

Com a dupla, segundo as autoridades policiais, foi encontrada uma pistola nove milímetros, um carregador para o mesmo calibre, 13 munições intactas, R$ 383,15 em dinheiro, telefones celulares, 21 buchas de cocaína, 164 porções de crack e três porções de maconha.

Após as prisões por tráfico de drogas e os procedimentos legais na Delegacia da Polícia Civil, os indivíduos foram recolhidos ao Presídio Estadual de Três Passos.

