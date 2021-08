Correios estão com mais de 10,6 milhões de correspondências em atraso no RS

Os Correios estão com 10.691.123 correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul. Cerca de 97% são referentes a faturas de empresas de telefonia, internet e planos de saúde — consideradas cargas simples, não têm comprovante para o remetente controlar se a carta foi recebida. O levantamento é referente a 30 de julho e consta no sistema de controle interno da empresa. Trabalhadores dos Correios, que não quiseram se identificar, relatam atrasos de mais de seis meses para esse tipo de entrega.

O restante, 3%, é referente às correspondências registradas e incluem vários tipos de postagens. Nesse caso, a prioridade dos Correios tem sido dar vasão às entregas de produtos comprados pela internet em razão ao volume dos objetos e a produtos como Sedex e Sedex 10. No entanto, intimações pelo Judiciário por meio de Aviso de Recebimento e cartões bancários, de lojas e de planos de saúde estão sendo entregues com atraso.

