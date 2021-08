Brigada Militar recupera camioneta roubada em Tiradentes do Sul

Na noite de ontem, quarta-feira, os policiais militares do 7° BPM foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo de uma camioneta em Tiradentes do Sul. Imediatamente foram efetuadas buscas, em direção a cidade de Crissiumal, tendo os suspeitos abandonado o veículo e fugido para uma mata, na localidade de Vista Nova em Crissiumal. Foi efetuado um cerco policial com apoio das Forças Táticas e efetivo de inteligência do 7° BPM e 4° BPAF, porém não foram localizados. No interior do veículo foram localizados 02 revólver calibre .38, 05 munições calibre .38 CBC intactas; 06 munições calibre .38 CBC deflagradas; 02 munições calibre .45 deflagradas; 01 touca preta “ninja”; 01 talão de cheques; 02 rádio comunicador BAOFENG e 01 aparelho celular.

