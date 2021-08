Covid: RS antecipa para 30 de agosto previsão de vacinar adultos acima de 18 com a primeira dose

O governador Eduardo Leite antecipou a previsão para que todos os moradores do Rio Grande do Sul que tenham 18 anos ou mais estejam vacinados com a primeira dose contra a Covid-19. A data-limite, que era 7 de setembro, agora é 30 de agosto. A projeção resulta de estudos técnicos realizados pela Secretaria da Saúde (SES), validados durante reunião do Gabinete de Crise, na tarde desta quarta.

O anúncio ocorre no dia em que o grupo voltou a disparar Avisos para 17 das 21 regiões Covid em função do aumento no número de internações acumuladas na semana para cada 100 mil habitantes.

Em agosto, o Rio Grande do Sul projeta receber do Ministério da Saúde 1.703.000 doses de imunizantes da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para primeira e segunda doses. Segundo a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), Tani Ranieri, esse quantitativo é suficiente para destinar primeiras doses a toda a população adulta do Rio Grande do Sul.

