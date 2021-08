Redentora: Indígena é encontrada morta e com os membros inferiores arrancados

Uma indígena – que ainda não foi identificada – foi encontrada sem vida na tarde da quarta-feira (3/8) numa lavoura no setor da Estiva na Terra do Guarita, interior de Redentora.

Conforme informações do site RD Foco, o corpo da mulher estava perto de um mato e os membros inferiores foram arrancados e deixados ao lado do cadáver.

O corpo da indígena foi encaminhado para necropsia no Instituto Médico Legal (IML).

