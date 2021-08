Coronel Bicaco: Curados da Covid-19 fazem aumentar demanda por atendimentos em fisioterapia

A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade, na sessão ordinária do dia 3 de agosto, o Projeto de Lei (PL) nº 064/2021 que autoriza a contratação temporária de dois fisioterapeutas para trabalhar na Secretaria Municipal da Saúde (SMS). O salário é de R$ 2.800,00 mensais e a carga horária fica em 20 horas por semana. Os vínculos terão vigência até 31 de dezembro deste ano.

Na justificativa do PL, o Poder Executivo enfatiza que houve aumento da demanda por serviços de fisioterapia na SMS, especialmente de moradores diagnosticados com o novo coronavírus e que já estão recuperados. Na maioria dos casos, são relatadas sequelas da patologia, como dificuldades motoras e respiratórias, entre outras.

— Algumas pessoas, após o contato com a Covid-19, retornam às atividades do dia a dia, mas narram cansaço e veem sua produtividade e qualidade de vida afetados. A estes, os médicos têm recomendado que façam exercícios físicos, respeitando as limitações do momento, e que tentem pouco a pouco desafiar o organismo para recuperar o condicionamento. Mas ainda não se sabe por quanto tempo esses sintomas podem se estender — diz um trecho da justificativa.

O quadro de servidores da Prefeitura Municipal possui duas fisioterapeutas, no entanto, uma profissional está sob licença. Desta maneira, segundo a justificativa, torna-se impossível realizar todos os atendimentos agendados, além dos novos pacientes que surgem com sequelas deixadas pela Covid-19.

