Geração e distribuição da chama crioula 2021 acontecerá em Derrubadas

Evento que marca a abertura dos festejos farroupilhas no Rio Grande do Sul, a geração e distribuição da chama crioula este ano acontecerá nos dias 10 e 11 de setembro no Salto do Yucumã, localizado dentro do Parque Estadual do Turvo em Derrubadas.

Essa é a primeira vez que o evento tradicionalista será realizado no município. Por isso, as pessoas envolvidas trabalham na organização, por exemplo, dos locais para acomodação dos cavalarianos vindos de outras cidades e na definição da programação.

Neste sentido, na terça-feira (3/8), secretários municipais e o prefeito Alair Cemin se reuniram com representantes do CTG Veteranos da Tradição. O encontro também teve a participação de Army João Voss, coordenador da 20ª Região Tradicionalista.

