Vereadores aprovam repasse de recurso financeiro ao hospital de Coronel Bicaco

De autoria do Poder Executivo, o Projeto de Lei (PL) nº 062/2021 foi apreciado e aprovado por unanimidade na sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco, na noite da segunda-feira (3/8).

De acordo com o texto do PL, a Administração Municipal vai transferir em parcela única R$ 52 mil para a Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP). O montante financeiro é destinado a custear despesas referentes ao mês de julho de 2021.

O Poder Executivo declarou situação anormal na área de saúde hospitalar em Coronel Bicaco, por isso, a instituição está sob intervenção administrativa desde março de 2018.

