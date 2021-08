Mulher de 21 anos é morta por companheiro em Pinheirinho do Vale

Um feminicídio foi registrado por volta das 20 horas de ontem em Linha União, interior de Pinheirinho do Vale. Segundo informações da Brigada Militar um homem teria matado a companheira de 20 anos com um golpe de facas.

O crime teria ocorrido após um desentendimento, quando o homem acertou a vítima, identificada como Camila Damasceno da Silva, com um golpe mortal. Ele fugiu do local e até o fechamento desta edição ainda não havia sido preso.

