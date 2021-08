Companheiro de líder de facção em Três Passos é presa em Ijuí

A companheira do líder da facção os manos em Três Passos, foi presa ontem em Ijuí. O marido dela está preso na Modulada de Ijuí e ela estava morando em um endereço no Bairro Storch, onde seguia atuando no submundo do crime.

Segundo as investigações a mulher usava o endereço para guardar drogas e armas e também abrigava criminosos que estavam foragidos da justiça. Karen Cristina Johann tem 35 anos e é natural de Não-Me-Toque.

No momento da prisão os policiais aprenderam em sua casa 118 gramas de maconha e outros objetos usados na venda de drogas. Segundo os policias, a maconha seria inserida na Penitenciaria Modulada.

Após os tramites legais ela foi trancafiada na ala feminina da mesma penitenciária onde está o seu marido.

