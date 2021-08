Veículo fica destruído por incêndio em Itapiranga

Um Camionete F-100 foi completamente destruída em um incêndio no interior de Itapiranga, SC. O veículo que tinha carroceria de madeira era usada para transportar carvão e estava estacionada por volta das 14 horas e 30 minutos de ontem nas proximidades de uma carvoaria, quando, possivelmente uma fagulha tenha iniciado o sinistro.

Os Bombeiros de Itapiranga foram acionados e trabalharam no controle das chamas e no rescaldo do veículo. Ninguém ficou ferido.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.