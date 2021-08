Passo Fundo: Profissional da saúde é agredido com pedrada na cabeça durante atendimento

Um profissional da saúde foi agredido com uma pedrada na cabeça na tarde de ontem em Passo Fundo. O profissional é um estagiário da medicina e estava em deslocamento numa ambulância identificada como do SAMU, mas em uso pelo sistema municipal de saúde, com equipe municipal.

Conforme informações, a ambulância atendeu a um morador de rua que foi atropelado por um carro na Avenida Brasil, Boqueirão, próximo a Igreja São Vicente, quando em determinado momento ocorreu a agressão.

O profissional estava no atendimento e um dos moradores de rua atirou uma pedra, provavelmente pra atingir o motorista do carro que se envolveu no atropelamento, mas atingiu a cabeça do profissional que teve um corte.

A Brigada Militar foi acionada de imediato e prendeu o agressor, que seria inicialmente uma mulher. O profissional passa bem.

