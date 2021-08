Tenente Portela inicia a semana com cinco casos ativos de Covid-19

Atualizados na segunda-feira (2/8), os dados epidemiológicos apontam que Tenente Portela possui cinco casos ativos do novo coronavírus e sete pessoas esperando o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, são 1.731 diagnósticos positivos e 1.693 pacientes curados da doença. Ainda são contabilizadas 33 mortes ocasionadas por complicações da Covid-19.

Apenas dois domiciliados em Tenente Portela estão internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em função do vírus. Um caso confirmado ocupa leito na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e o outro – suspeito de contaminação – permanece na enfermaria.

O município se aproxima de 7,5 mil procedimentos realizados para detecção do novo coronavírus. Dos 7.463 testados, 5.881 tiveram resultado negativo para a doença. Os números são da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS).

