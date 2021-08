Homem é flagrado com espingarda municiada em Palmitinho

Na noite do domingo (1º/8), no perímetro urbano de Palmitinho, o efetivo do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) abordou um automóvel e durante a revista veicular encontrou uma espingarda calibre 24 e dois cartuchos do mesmo calibre.

O motorista – um indivíduo de 30 anos de idade – acabou preso pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para o registro da ocorrência.

