Derrubadas adquire novas ensiladeiras

Segundo o secretário de agricultura, Nelci Gaviraghi, estes equipamentos eram reivindicados pelos agricultores locais, e auxiliarão ainda mais os trabalhos já prestados pela Secretaria junto à comunidade rural.

A Secretaria Municipal de Agricultura de Derrubadas, recebeu na última semana, duas ensiladeiras. Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios do município pelo valor de R$ 66 mil. No mês de julho, a Secretaria anunciou a compra de quatro carretas basculantes pelo valor de R$ 128 mil, também pagos com recursos próprios.