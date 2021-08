Tenente Portela divulga programação de aniversário

O Patrão do CTG Guardiões da Fronteira, Regis Carniel, também foi entrevistado no programa Tribuna Popular de sábado, onde afirmou que todos os detalhes para a cavalgada Tenente Mario Portela Fagundes estão prontos. O patrão informou que a cavalgada será no próximo sábado e domingo e neste ano fará apenas o caminho de volta de Pinheirinho do Vale até Tenente Portela e será com número limitado de participantes.

Por falar na cavalgada, ela marcará oficialmente a abertura da semana da programação de aniversário do município de Tenente Portela que comemora 66 anos no dia 18 de agosto.

Entre os eventos programados, no dia 07, ainda ocorre o Sabadão de Ofertas da ACI e a Feijoada do Rotary, que será no sistema Drive Thru entre às 13 horas. Na segunda-feira, dia 09, estará em Tenente Portela, onde permanecerá até o dia 18, o ônibus Lilás, vai realizar ações de atenção a mulher em situação de violência.

Também na segunda-feira, às 10 horas, ocorre o lançamento do programa Parceiro Social, na Praça do Índio. No mesmo dia também será aberta a semana das inaugurações que contará com a revitalização dos trevos do município com ato inaugural às 17 horas no trevo de saída para Vista Gaúcha e posteriormente ato no trevo de Derrubadas.

