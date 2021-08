Obras em Hospital de Redentora entram na última fase

O prefeito de Redentora, Nilson Paulo Costa, em entrevista ao programa Tribuna Popular do último sábado,31, comemorou o andamento nas obras de remodelação e adequação no prédio do Hospital Santa Rita de Cássia.

Segundo ele a obra já se encaminha para os últimos 30%. O prefeito explicou que após a obra finalizada o município vai começar o projeto de aquisição de novos equipamentos para pôr a entidade novamente em funcionamento. Ele explicou que os equipamentos que haviam no antigo hospital estão todos obsoletos.

Nilson Paulo Costa disse que ainda não uma definição de quanto será necessário para reequipar o hospital, mas que tem condições de buscar recursos fora do município e de qualquer forma como o município conseguiu equacionar as contas nos últimos anos a condições para investimentos.

Ele vê a obra como fundamental e considera ser um dos principais feitos do seu governo em virtude da importância que um hospital teria para a população redentorense.