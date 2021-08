Redentora: Desentendimento gera agressões físicas e disparos de arma de fogo

Dois indivíduos compareceram à Brigada Militar (BM) de Redentora, no sábado (31/7), afirmando que teriam sido vítimas de lesões corporais e disparos de arma de fogo. Foi confeccionado um Boletim de Ocorrência (BO) contendo os fatos narrados.

A briga generalizada, segundo os autores do BO, aconteceu por volta das 18 horas na Rua Capitão Daindo, centro da cidade. O desentendimento começou quando um homem passou a discutir com participantes da confraternização alusiva ao Dia do Colono e Motorista. Minutos depois, outros dois indivíduos chegaram ao local com pedaços de pau e um facão, dando início à briga generalizada.

Ainda é mencionado no Boletim de Ocorrência, que houve vários disparos de arma de fogo em direção a uma pessoa, que para não ser atingida deitou no chão.

Ambos os autores do BO sofreram lesões corporais, resultantes de chutes, socos e golpes com pedaços de pau. Eles se submeteriam ao exame de corpo delito na segunda-feira (2/8). Além deles, mais três indivíduos procuraram a BM para relatar os fatos. Os feridos foram encaminhados para atendimento no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela.

As vítimas disseram desconhecer a motivação das agressões físicas e representaram contra aqueles que deram início à briga generalizada. No BO, o fato foi classificado como tentativa de homicídio.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.