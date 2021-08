Três Passos: Homem necessita de atendimento médico após colidir com o carro contra caminhão parado

Um indivíduo de 57 anos de idade precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e SAMU após colidir com o GM Kadet que dirigia na traseira do cavalo mecânico de uma carreta.

O fato aconteceu por volta das 19 horas do domingo (1º/8), na Avenida Farroupilha, no distrito de Padre Gonzáles em Três Passos.

A Brigada Militar (BM) – que atendeu a ocorrência de trânsito – não informou maiores detalhes sobre o quadro clínico do motorista. Ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.