Brigada Militar de Humaitá recupera pick-up furtada

A Brigada Militar (BM) encontrou na localidade de Linha Wolf, interior de Humaitá, uma pick-up GM Corsa que estava em situação de furto/roubo desde a sexta-feira (30/7).

Segundo a BM, o veículo foi recuperado no sábado (31/7). Não houve confirmação se alguma pessoa foi presa em virtude do crime.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.