Casal é preso com buchas de cocaína em Três Passos

No início da noite do sábado (31/7), no bairro Glória em Três Passos, os policiais militares abordaram um veículo que era conduzido por uma mulher de 39 anos de idade e na carona estava um homem de 33 anos de idade.

No decorrer da abordagem, a guarnição da Brigada Militar (BM) localizou e apreendeu quatro buchas de cocaína. Também foram apreendidos dois telefones celulares e cerca de R$ 570,00 em dinheiro.

O casal foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Três Passos para o registro da ocorrência.

