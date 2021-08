Escritório central da Emater será reinaugurado na segunda (2)

A reinauguração do prédio do escritório central da Emater/RS-Ascar, em Porto Alegre, ocorrerá na segunda-feira (2/8), às 16h, com transmissão simultânea nos canais da instituição no Youtube e no Facebook. Para acompanhar, é preciso acessar estelink. A estrutura passou pela recuperação total depois de um incêndio ocorrido em junho de 2018.

A cerimônia presencial, que contará com a participação do governador Eduardo Leite e da secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Silvana Covatti, será realizada na área externa, com público reduzido devido aos protocolos sanitários de combate à pandemia de Covid-19.

Profissionais da imprensa interessados em cobrir presencialmente o evento devem entrar em contato com a assessoria de imprensa da Emater/RS-Ascar pelos contatos informados abaixo para confirmar presença, devido à limitação de público. Será permitido no máximo dois profissionais por veículo.

AVISO DE PAUTA

O quê:reinauguração do prédio do escritório central da Emater/RS-Ascar

Quando:segunda-feira (2/8), às 16h

Onde:rua Botafogo, 1.051, bairro Menino Deus

CREDENCIAMENTO DA IMPRENSA

Assessoria de Imprensa Emater/RS-Ascar

Jornalista Taline Schneider

[email protected]

WhatsApp (51) 99918-6934

www.facebook.com/EmaterRS

https://twitter.com/EmaterRS

www.youtube.com/EmaterRS

Instagram: @ematerrs

tv.emater.tche.br