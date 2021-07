Derrubadas possui apenas um caso ativo do novo coronavírus

Dados epidemiológicos atualizados na sexta-feira (30/7) mostram que apenas um morador de Derrubadas é considerado caso ativo do novo coronavírus. A publicação da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) também revela que nenhum paciente aguarda o resultado de exames laboratoriais.

Até o momento, 1.097 derrubadenses passaram pelo teste para verificação da doença. Deste contingente, 337 tiveram a infecção diagnosticada, dos quais, 330 já se recuperaram. Desde o início da pandemia, o município contabiliza seis mortes provocadas pela Covid-19.

O boletim da SMSS ainda aponta que um morador ocupa leito hospitalar em virtude do vírus.

