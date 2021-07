Vista Gaúcha antecipa metade do 13º salário do funcionalismo municipal

O Poder Executivo de Vista Gaúcha já quitou metade do 13º salário do funcionalismo público referente ao ano de 2021. A antecipação é uma forma de valorizar os servidores municipais.

O prefeito Claudemir Locatelli ressaltou que, mesmo com todas as dificuldades de recursos financeiros que as municipalidades enfrentam devido à crise econômica que afeta as três esferas governamentais, a atual gestão de Vista Gaúcha sempre procurou priorizar os servidores municipais. — É com eles que buscamos as grandes conquistas — disse o chefe do Poder Executivo.

— Tivemos um planejamento e essa medida não afetará o desempenho, e o trabalho normal e diário das secretarias municipais. Essa atitude mostra o diferencial que nossa gestão tem com os funcionários públicos — acrescentou Claudemir Locatelli.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.