Tenente Portela: Número de casos ativos de Covid-19 não sofreu alterações nas últimas 24 horas

Sem novos diagnósticos positivos de Covid-19 nas últimas 24 horas, Tenente Portela manteve-se com três casos ativos. No mesmo período, diminuiu de 11 para nove a quantidade de pessoas que esperam o resultado dos exames laboratoriais.

O município se aproxima de 1.700 recuperados da doença. Desde o começo da pandemia, são 1.729 portelenses contaminados. Ainda são contabilizadas 33 mortes provocadas pelo novo coronavírus.

O número de residentes em Tenente Portela e internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em função do vírus também permaneceu inalterado nas últimas 24 horas. Um paciente com diagnóstico positivo está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e o outro – suspeito de contaminação – ocupa leito na enfermaria.

