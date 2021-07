São Valério do Sul: Mais de 250 imóveis tiveram danos em queda de granizo

Levantamento preliminar efetuado pela Administração Municipal revela que cerca de 250 imóveis em São Valério do Sul tiveram danos em virtude da queda de granizo registrada na noite da segunda-feira (26/7). Além de avarias nos telhados, inúmeras famílias acumulam perdas de móveis e utensílios domésticos.

Na terça-feira (27/7), o Governo do Estado enviou lonas para a cobertura emergencial das residências atingidas. A Administração Municipal ressalta que existe uma enorme demanda por telhas, por isso, está aceitando doações deste tipo de material.

A intempérie climática ainda obrigou que aproximadamente 30 famílias deixassem suas moradias para se abrigar nas casas de amigos ou parentes. Não há informações sobre moradores feridos.

A Emater-Ascar também elabora um levantamento para dimensionar os prejuízos ocasionados pela queda de granizo nas lavouras cultivadas e nas propriedades rurais. Foram registrados ainda, danos em parte da Terra Indígena do Inhacorá.

