Legislativo de Coronel Bicaco retomará as sessões ordinárias em 2 de agosto

Em recesso parlamentar desde 12 de julho, a Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco iniciará o cronograma de sessões ordinárias do segundo semestre de 2021 no dia 2 de agosto, a partir das 19 horas.

No período sem trabalhos ordinários, foi realizada uma sessão extraordinária convocada pela Administração Municipal para apreciação de três Projetos de Lei. Destaque para a aprovação do texto que autorizou o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado por meio do Programa Pavimenta.

A atual legislatura é composta por cinco vereadores do PP e quatro do PDT. O cargo de presidente é ocupado por Itamar Sartori (PP), tendo como vice-presidente, Antônio Martins (PP), e secretário, Elson Bueno Martins (PDT).

