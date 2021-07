Administração de Redentora fará entrega de kits de alimentos e fraldas a alunos

A Administração Municipal de Redentora, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, fará a entrega de kits de alimentos e fraldas descartáveis aos alunos matriculados nas modalidades Berçário e Maternal da Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Gente Miúda e da Escola Municipal Assis Brasil.

Para deliberar sobre o assunto, os integrantes do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) reuniram-se hoje, dia 28 de julho, nas dependências da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com a Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane Amaral Costa; a Nutricionista Responsável Técnica pela Merenda Escolar, Zuleica Diniz; e a Secretária Adjunta Marcia Marques.

A Secretária Eliane afirmou que leite e fraldas são uma necessidade constante dos pequenos e que os alimentos dos kits também são uma forma de auxiliar no abastecimento das famílias neste período em que os alunos estão fora da sala de aula devido à Pandemia de Covid 19.

A decisão de entregar os kits atende também à recomendação do Ministério Público, com investimento de recursos federais e contrapartida do Município. A verba destinada à merenda escolar é regulada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que prevê a aquisição de gêneros alimentícios através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp