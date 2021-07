Tenente Portela possui três casos ativos do novo coronavírus

O boletim epidemiológico da quarta-feira (28/7) mostra que três moradores de Tenente Portela são considerados casos ativos do novo coronavírus. Outras 11 pessoas esperam o resultado dos exames laboratoriais.

Desde o início da pandemia, 1.728 portelenses contraíram o vírus, sendo que, 1.692 estão recuperados. O município ainda contabiliza 33 mortes ocasionadas pela doença.

Em virtude da Covid-19, dois domiciliados em Tenente Portela ocupam leitos no Hospital Santo Antônio (HSA). É um caso confirmado e um suspeito de contaminação.

Balanço da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) aponta que foram realizados 7.396 testes para verificação da infecção, dos quais, 5.746 resultados acabaram descartados.

