Família cultiva suculentas e cactos em Vista Gaúcha

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, visitou no interior do município, em Linha São Miguel a propriedade da família Conrad, que tem investido no cultivo de plantas suculentas e cactos.

A iniciativa teve um investimento de 30 mil reais e já tem dado resultados financeiros para a família. Atualmente a família cultiva em estufa mais de trezentas variedades das espécies.

De acordo com a família Conrad, diariamente chegam pessoas para adquirir Suculenta ou Cactos, já havendo retorno do investimento, e a meta é ampliar e diversificar a produção na propriedade. O prefeito parabenizou a família pelo trabalho e pela iniciativa.

