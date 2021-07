Chuva de granizo atinge municípios do norte do RS e causa estragos

A chuva que atingiu algumas regiões do Rio Grande do Sul na madrugada desta terça (27) foi marcada também pela presença de granizo. Os registros ocorreram nos municípios da região norte do Estado.

Em Getúlio Vargas, a chuva de granizo atingiu a cidade, entre a meia-noite e 1h, causando estragos em casas e cobrindo veículos. Segundo o Corpo de Bombeiros, cerca de 300 casas ficaram danificadas. A corporação, em apoio à Defesa Civil, já distribuiu mais de 13 mil metros de lona para as famílias atingidas.

A Defesa Civil informou que trabalha no município, em conjunto com os Bombeiros, para fazer um balanço dos estragos e dar apoio aos moradores. Até as 3h40min, ainda não havia relato de transtornos em outros locais, conforme a Defesa Civil.

Em Rodeio Bonito, o fenômeno foi registrado por volta das 2h. Imagens feitas por moradores mostram grandes pedras de gelo sobre carros. Também foram registrados relatos em Três de Maio.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp