Tenente Portela registra o 33º óbito provocado pelo novo coronavírus

De acordo com informações fornecidas pela Administração Municipal de Tenente Portela, o paciente de 53 anos de idade morreu na segunda-feira (26/7) em decorrência de complicações da Covid-19. Ele não possuía comorbidades.

O homem sentiu os primeiros sintomas da doença em 2 de julho. No dia 11, ele foi internado no Hospital Santo Antônio (HSA) de Tenente Portela. Em 15 de julho, o paciente foi removido para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Essa é a 33ª morte ocasionada pelo novo coronavírus no município desde o início da pandemia.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.