Tenente Portela se mantém com quatro casos ativos de Covid-19

Desde o dia 21 de julho, Tenente Portela se mantém com quatro casos ativos do novo coronavírus. No momento, cinco pessoas aguardam o resultado dos exames laboratoriais. Os dados epidemiológicos foram atualizados às 10 horas da segunda-feira (26/7).

O município acumula desde o início da pandemia, 1.727 contaminações e 1.690 pacientes recuperados. A Covid-19 já provocou a morte de 33 portelenses. O óbito mais recente foi registrado em 26 de julho.

Um residente em Tenente Portela está internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), do Hospital Santo Antônio (HSA), por causa da doença. Outros três casos suspeitos ocupam leitos na enfermaria.

