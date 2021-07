Redentora continua com nenhum caso ativo do novo coronavírus

Nenhum caso ativo de Covid-19 em Redentora. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado na sexta-feira (23/7) pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Entretanto, a publicação oficial não revela se há pacientes esperando o resultado de exames laboratoriais.

O município acumula, desde o começo da pandemia, 953 diagnósticos positivos da doença. Deste montante, 925 pessoas já se recuperaram e 28 óbitos foram atribuídos ao novo coronavírus.

Ainda, de acordo com o boletim epidemiológico, apenas um redentorense está hospitalizado por causa da infecção. Ele ocupa leito em Unidade de Tratamento Intensivo.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.