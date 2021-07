Covid-19: Tenente Portela não registra novas contaminações há 48 horas

Desde a quarta-feira (21/7), Tenente Portela possui quatro casos ativos do novo coronavírus. Em relação ao início da pandemia, são 1.726 portelenses infectados e 1.690 já estão recuperados. Também são contabilizadas 32 mortes ocasionadas pelo vírus.

Conforme o boletim epidemiológico da sexta-feira (23/7), 12 moradores aguardam o resultado dos exames laboratoriais. A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento (SMSS) já processou 7.353 testes para a Covid-19, dos quais, 5.704 pacientes não tiveram a contaminação diagnosticada.

Três domiciliados em Tenente Portela seguem internados no Hospital Santo Antônio (HSA) em função do novo coronavírus. São dois casos confirmados e um suspeito.

