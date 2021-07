Ametista do Sul planeja instalação de teleférico

O município de Ametista do Sul apresentou um projeto para a construção de teleférico no município.

O plano vem sendo elaborado há pelo menos dois através da administração municipal em parceria com empresários locais. O plano é fazer deste mais um atrativo turístico para o município que se destaca pelas pedras preciosas.

Para a implantação do projeto será necessário fazer uma modificação no Plano Diretor do Município, o que já está sendo providenciado.

A previsão é de que o teleférico turístico tenha cerca de 1.500 metros de extensão e seja instalado da entrada da cidade, que é o ponto de partida até a chegada, no Ametista Parque Museu.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.