Vista Gaúcha quer municipalizar trecho da RSC-163 que passa no perímetro urbano

Em visita à capital do estado, o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, esteve reunido com o secretário de logística e transporte Juvir Costela, onde foi discutido a possibilidade da municipalização do trecho RSC-163 que passa por dentro do perímetro urbano do município.

De acordo com o Prefeito Locatelli ficou acertado que será feito um Termo de Cooperação entre o Estado do RS e Município de Vista Gaúcha. Ele afirmou que essa iniciativa deverá facilitar a vida dos proprietários de área de terra que desejam construir nas margens da rodovia.

O prefeito prevê um crescimento residencial, com novas edificações, no decorrer nos próximos anos, nas margens da rodovia, o que justifica o prosseguimento do projeto.

