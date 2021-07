Cacique da Terra do Guarita se reúne com deputado federal

O Deputado Federal, Ubiratan Sanderson, do PSL, vice-líder do Governo Bolsonaro na Câmara esteve ontem visitando a Terra Indígena do Guarita onde se reuniu com o cacique Carlinhos Alfaiate e lideranças.

Na oportunidade o cacique entregou ao deputado uma série de demandas ligadas a agricultura e também ao setor de habitação. O parlamentar se comprometeu a encaminhar as demandas diretamente ao presidente Jair Bolsonaro.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular? Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.