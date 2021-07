RS pode receber número recorde de 3,7 milhões de doses de vacina contra a covid-19 em agosto

Se for mantido o padrão de remessas de vacina contra a covid-19 para o Rio Grande do Sul, que costuma ficar próximo de 6% dos estoques federais, os gaúchos poderão contar com um número recorde de 3,7 milhões de doses de imunizantes ao longo do mês de agosto.

A confirmação dessa estimativa extraoficial, que também depende do cumprimento das entregas por parte dos fabricantes, corresponderia a um aumento de 70% na média diária de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde ao Estado em comparação aos primeiros 21 dias de junho.

Em razão da maior oferta de vacinas em relação ao estimado em meses anteriores, o Piratini já antecipou a previsão de atendimento de toda a população adulta do Estado com pelo menos uma dose do dia 20 para 7 de setembro deste ano.

