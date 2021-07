Itapiranga terá a maior força tarefa da história para vacinação

O mutirão vai ocorrer em três dias seguidos. Sábado, 24, ocorre a aplicação da segunda dose como já estava previsto no sistema de imunização contra Covid-19. Já no domingo, 25, e segunda-feira, 26, haverá uma ação especial.

O município vive realidade semelhante a outras cidades da região com vários casos da doença e registro de desrespeito na prevenção. A secretária de saúde, Clair Heinen, informou que Itapiranga possui três pessoas internadas em UTI e já registrou 18 óbitos em decorrência de complicações da doença.

Atualmente 39 pessoas possuem o vírus ativo em Itapiranga. O município já registrou 2.734 pessoas com resultado positivo para Covid. A secretária avalia que a vacinação avança rápido e já são 7.694 pessoas que receberam a primeira dose da vacina, 2.074 com a segunda dose e 380 que receberam a dose única.

A secretária explicou que as doses são suficientes para imunizar todos os moradores de Itapiranga acima de 18 anos. A vacinação especial vai acontecer no domingo, 25, e na segunda-feira, 26. A logística da ação de imunização em massa foi definida no final da tarde de ontem, quarta-feira, 21.

