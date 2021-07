Idoso é a 32ª vítima do novo coronavírus em Tenente Portela

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, o município tem quatro casos ativos do novo coronavírus (Foto: Jalmo Fornari)

A Administração Municipal publicou na manhã da quinta-feira (22/7), uma nota de pesar confirmando o 32º óbito em decorrência do novo coronavírus em Tenente Portela. A vítima é um paciente do sexo masculino com a idade de 71 anos. Ele possuía comorbidades.

O idoso apresentou os primeiros sintomas da doença em 1º de julho. A internação no Hospital Santo Antônio (HSA), de Tenente Portela, aconteceu no dia 3. O homem morreu no sábado (17/7), no entanto, a confirmação para Covid-19 se deu em 22 de julho, por meio de critério clínico de imagem pelo COE Estadual.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, o município tem quatro casos ativos do novo coronavírus. Desde o começo da pandemia, 1.726 portelenses contraíram o vírus, sendo que, 1.690 já se recuperaram.

